Roma-Dzeko, il piano B non decolla: i nomi non convincono Pinto

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il piano B non decolla dentro la Roma. A Trigoria infatti sono convinti che alla fine Dzeko resterà in giallorosso, ma devono comunque considerare l’eventualità che il bosniaco trovi una sistemazione a lui gradita entro il gong del 1 febbraio prossimo.

E allora in queste ore Tiago Pinto sta valutando tutti i nomi di possibili attaccanti che sarebbero chiamati a sostituire Dzeko nella Roma da qui ai prossimi sei mesi. Tutti profili che, per un motivo o per l’altro non convincono.

Giroud non sembra essere stato mai considerato, mentre è stato offerto Facundo Ferreyra del Benfica, finito fuori rosa: dalla Roma è arrivato un deciso “no, grazie”. Più appetitosa l’idea Diego Costa, attualmente svincolato, ma i tempi troppo lunghi per renderlo abile arruolato hanno fatto desistere Tiago Pinto.

La verità è che a gennaio, con un budget ridotto all’osso, è praticamente impossibile pensare di acquistare un centravanti su cui investire il tuo futuro da qui ai prossimi anni. Quella scelta andrà fatta con calma in estate, ora servirebbe una soluzione tampone per i prossimi sei mesi, ma i prendibili non sembrano convincere la Roma.

Ecco perchè Dzeko sembra destinato a restare, almeno fino a fine campionato: appena terminerà il mercato invernale, comincerà l’operazione di riavvicinamento tra calciatore e tecnico, manovra complicata ma necessaria per il bene della Roma che punta a fine stagione a essere qualificata in Champions League.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport