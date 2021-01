Fonseca e Dzeko, guerra tra permalosi. Pellegrini fa da paciere ma da Pinto nessuna chiamata

AS ROMA NEWS – Una guerra tra permalosi. Da una parte Edin Dzeko, dall’altra Paulo Fonseca, due caratteri facilmente sensibili all’offendersi. In mezzo c’è Lorenzo Pellegrini, il giocatore che ha scelto di non schierarsi né con uno né con l’altro, ma dalla parte della Roma, racconta oggi Il Messaggero (S. Carina).

Il nuovo capitano giallorosso infatti è molto legato al tecnico portoghese, ma è un amico con la “A” maiuscola di Edin Dzeko. In questa situazione Pellegrini ha deciso di non schierarsi, piuttosto di fare da paciere. Compito non facile. Il centrocampista azzurro ha parlato con entrambi, anche nelle ultime ore, consapevole che per il disgelo bisognerà probabilmente attendere ancora qualche giorno.

Pellegirni è contento di aver ricevuto i gradi capitano, meno averli ottenuti per una punizione inflitta al compagno. Riceverli, comunque, sarebbe stata soltanto una questione di tempo. Quello che continua a trascorrere senza che il suo entourage abbia ricevuto ancora una telefonata sulla questione rinnovo dal nuovo General manager Tiago Pinto. Singolare, quantomeno. Da un lato la promozione a capitano, dall’altro il silenzio. Come se il rinnovo venisse considerata una cosa scontata.

Intanto Pellegrini continua a gestirsi in vista di Roma-Verona: il trequartista contro lo Spezia ha giocato incurante dei problemi muscolari al flessore che anche ieri (dopo aver svolto un’ecografia) lo hanno costretto ad un lavoro differenziato che proseguirà anche oggi.

Fonte: Il Messaggero