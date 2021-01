CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 26 gennaio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:30 – Da Siviglia arrivano smentite: Edin Dzeko (35) al momento non interessa. (Paolo Rocchetti su Twitter)

Ore 10:00 – La Juventus per Dzeko (35) ha lasciato aperto uno spiraglio, ma offre Khedira (33) e Bernardeschi (26), giocatori che non interessano alla Roma. (Corriere della Sera)

Ore 9:30 – Il ds del Gent smentisce le voci legate all’interesse della Roma per Yaremchuk (25): “Il giocatore non è in vendita e la Roma non ha effettuato offerte”. (laroma24.it)

Ore 8:40 – Roma a caccia di un portiere: tra gli italiani, per la successione, i nomi buoni sono quelli di Gollini (25), Cragno (26) e Silvestri (29). L’ultima soluzione scoraggia i Friedkin visto che a marzo compirà 30 anni. Pinto segue anche Musso (26) dell’Udinese, ma costa molto di più ed è già sull’agenda di Inter e Real Madrid. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – Tutto fatto per Bryan Reynolds (19), sistemati tutti i dettagli. Il giocatore, negativo al Covid, arriverà a Roma tra giovedì e venerdì. (II Tempo)

