Nasce l’AS Roma Academy di New York (COMUNICATO)

AS ROMA NOTIZIE – Il progetto International Academy attraversa l’Oceano Atlantico e sbarca a New York. Dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 17 anni, la prima academy giallorossa nel Nord America offrirà loro l’opportunità di apprendere le metodologie e le tecniche di allenamento del club.

“I dati ci raccontano di una crescente richiesta di luoghi di formazione calcistica da parte dei giovani americani. I nostri sistemi di allenamento e la nostra filosofia di lavoro si sposano perfettamente con questo rinnovato interesse per il calcio. Portare i valori del nostro Club a New York è sicuramente un motivo di grande soddisfazione per tutti noi”, ha commentato Francesco Calvo, COO di AS Roma.

Ogni giocatore e ogni giocatrice saranno supportati nello sviluppo del loro pieno potenziale imparando i metodi di allenamento e l’approccio educativo utilizzati dal Settore Giovanile dell’AS Roma. “Siamo felici e onorati di dare il benvenuto a New York a un club prestigioso come la AS Roma. È motivo di grande entusiasmo avere l’opportunità di condividere i valori e le metodologie di lavoro del Club”, ha spiegato Dino Hamzic, Director of Operations dell’academy.

“Dopo mesi di lavoro, pianificazione e meeting online, siamo davvero riconoscenti verso la Roma e tutto il suo eccellente staff per quanto fatto finora nello sviluppo di questo progetto. Non vediamo l’ora di iniziare ad allenare i giovani giocatori di New York come si fa a Roma”, ha dichiarato Richard Knox, Technical Director.

Fonte: asroma.com