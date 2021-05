Dzeko resta, ma Mourinho chiede un altro attaccante: Isak la prima scelta

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko sempre più vicino alla permanenza a Trigoria. I motivi che spingono al prolungamento di un matrimonio ormai consolidato, anche se continuamente in bilico, sono diversi.

Il bosniaco ha dimostrato di amare Roma e la Roma, e nonostante le tentazioni è sempre rimasto in giallorosso. La squadra poi è dalla sua parte, e lo ha dimostrato ampiamente la scorsa sera, quando al momento della sua uscita dal campo gli ha riservato una standing ovation.

L’addio di Fonseca e l’arrivo di Josè Mourinho ha poi sparigliato le carte in tavola: con lo Special One c’è stima reciproca. La Roma inoltre sa che non sarebbe comunque facile piazzare altrove Dzeko: a 35 anni compiuti per l’attaccante appare complicato trovare un’altra squadra pronta a garantirgli i 7.5 milioni netti che percepisce nella Capitale.

Ma anche per i giallorossi sarebbe quasi impossibile trovare un giocatore del suo livello senza spendere cifre da capogiro: un’alternativa potrebbe essere Belotti, ma tra i due Mourinho preferirebbe di gran lunga Dzeko.

Ecco perchè alla fine la soluzione migliore per tutti è quella della permanenza di Edin, magari spalmando il suo ingaggio in due stagioni. Borja Mayoral può restare un altro anno in prestito, rinviando la decisione definitiva al 2022. Ma le due punte potrebbero non bastare a Mourinho.

La Roma ha infatti voglia di mettere un nome fresco e di successo nella batteria dei centravanti. Potrebbe essere lo svedese Isak della Real Sociedad (14 gol in Liga a 21 anni). Valutazione 35 milioni con la benedizione di Ibra e gli occhi di mezza Europa addosso.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere della Sera / Leggo