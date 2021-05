Lite Di Canio – Piccinini su Mourihno: “Sei in cerca di like facili”, “Conosco gli spogliatoi più di te” (VIDEO)

VIDEO LITE DI CANIO PICCININI – L’arrivo di Josè Mourinho come prossimo allenatore della Roma continua a tenere banco e a scaldare gli animi. In particolare, a quanto sembra, quelli di Paolo Di Canio, ex calciatore laziale che già si era reso protagonista di alcuni messaggi Whatsapp contro Mourihno, poi finiti in rete.

Stavolta Di Canio se l’è presa con Piccinini durante la trasmissione sportiva Sky Calcio Club, reo (a suo dire) di essere in cerca di like facili per aver detto che Mourinho era uno dei migliori allenatori in circolazione.

La conversazione si fa subito incandescente, i due battibeccano l’uno sull’altro. Di Canio insiste: “Tu sei in cerca di like facili, Mourinho è stato cacciato per litigi con i giocatori, tu non conosci gli spogliatoi”, mentre un Piccinini decisamente più pacato ed elegante replica: “A me non interessano i like, conosco Mourinho e conosco allenatori e spogliatoi molto più di te“.

A quanto sembra, a giudicare i commenti che circolano sui social dopo la diffusione del video, sono in tanti a chiedere l’allontanamento di Di Canio da Sky.

Di seguito potete vedere il video del litigio.

+++ @RealPiccinini vs #PaoloDiCanio +++@SkySports mi/vi chiedo come possiate permettere che venga detto ad un professionista serio, educato e preparato come #Piccinini che fa “dichiarazioni da like facili,” da un personaggio come Paolo Di Canio. Ma cristo,un po’ di rispetto. pic.twitter.com/YeCZ7AYUQ3 — Mike Ferrajolo ™️ (@MFerrajolo) May 16, 2021

Redazione Giallorossi.net