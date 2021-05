Di Canio: “Mourinho alla Roma? Josè è finito, avete preso il peggio che c’è…”

NOTIZIE AS ROMA – L’annuncio di José Mourinho alla Roma ha scatenato reazioni di ogni genere, compresa quella di Paolo Di Canio che in un audio che circola in queste ore sul web commenta negativamente la scelta del club giallorosso.

“Avete preso il peggio che c’è in questo momento, poverino…capisco che a Roma c’era bisogno di un nome…”, dice ironicamente l’opinionista di Sky Sport.

“Come quando prendete un giocatore che è finito, è finito su tutte le linee, si è andato a cercare una panchina il prima possibile, terzo esonero in quattro anni…“.