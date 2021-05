FONSECA: “Era tempo di prendere strade diverse. Rimontare quattro gol allo United è difficile ma non impossibile. Mourinho? Un grande allenatore”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca interviene in una delle sue ultime conferenze stampa, quella alla vigilia di Roma-Manchester United, gara di ritorno delle semifinali di Europa League.

Il tecnico, che lascerà il club giallorosso a fine stagione per fare spazio al connazionale Mourinho, ha risposto alle domande dei cronisti sull’impegno di domani ma anche sul suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni:

Come vive questo momento?

“Per me la professionalità è sacra, posso dire che sto bene qui come quando sono arrivato il primo giorno. Motivato e con voglia di fare il massimo per la Roma fino a quando sarò qui. Mourinho è un grande allenatore, penso che farà un gran lavoro qui”.

È il momento più difficile della sua carriera?

“No, vivo questo momento con la solita normalità, sarò professionale fino al mio ultimo giorno qui”.

La rimonta con il Barcellona se la ricorda?

“Dobbiamo essere sinceri e sappiamo che non sarà facile rimontare 4 gol allo United. Detto questo daremo tutto. Non ci sono cose impossibili e credo in tutto”.

Pensava di dare ancora qualcosa alla Roma?

“Onestamente penso che sia tempo di proseguire il cammino su strade diverse”.

Domani giocherà con due punte?

“Vediamo domani”.

Che partita si aspetta?

“Loro sono più freschi perché non hanno giocato contro il Liverpool, giocare contro di loro non è mai facile. Noi vogliamo vincere e lottare fino alla fine”.