Diawara, nuovo problema fisico: salterà Roma-Manchester United

AS ROMA NEWS – Nuovo problema per la Roma. Amadou Diawara è stato costretto a fermarsi per un riacutizzarsi del problema al pube, che lo terrà out per la partita di domani sera contro i Red Devils.

Il giocatore guineano avrebbe dovuto partecipare oggi alla conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester United, e invece non sarà presente.

Al suo posto, accanto a Paulo Fonseca, ci sarà il difensore brasiliano Roger Ibanez.