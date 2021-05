“ON AIR!” – CORSI: “Mou è il passaporto per vincere tutto”, BERSANI: “Una coattata che mi ha fatto impazzire”, MAGNI: “La Roma torna al centro del mondo”, PRUZZO: “Colpo clamoroso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il colpo mediatico di Mourinho è clamoroso, è stato rovesciato completamente il tavolo. La stagione per noi era finita, ci aspettavano settimane complicate, e invece così si ribalta tutto. Siamo già proiettati sul domani, su come sarà la Roma di Mourinho. Ma nessuno lo può sapere. Inutile parlare di moduli, perchè Mourinho gioca con tutti i moduli. Inutile cercare di rimediare a una figuraccia dopo aver parlato della Roma di Sarri. Ma fa parte del gioco, chi si occupa di mercato sa che può saltare anche un affare chiuso. Al nord per tanti l’arrivo di Mourinho è uno smacco clamoroso. La sua avventura in Inghilterra viene raccontata in modo parziale, magari fallisse così anche alla Roma, magari portasse qui i trofei vinti al Manchester United: passeremmo giorni e giorni al Circo Massimo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho? A me era arrivata la notizia dal 21 aprile e l’ho condivisa su questi microfoni. Sui social mi sono beccato tanti insulti, ma chissene frega. In queste settimane Mourinho aveva voglia che il mondo intero sapesse che non era più un allenatore irraggiungibile. Mou, da uomo intelligente, sa che sotto Covid non può ambire al PSG o al Real. E allora che fa? Smette? … Lui non è stato solo il gestore di grandi campioni. Lui col Porto di sconosciuti ha vinto in due anni Europa League e Champions, e qui a Roma può tornare a essere quello…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quando chiedevo a Friedkin di fare l’americanata, intendevo proprio questo, e lui l’ha fatta. Mourinho è il passaporto per vincere tutto. C’è tanta gente che rosica, ma Mourinho non è venuto qui per far giocare pizza e fichi e prendere sveglie da tutte le parti. Mou è una garanzia assoluta come lo furono Liedholm e Capello. Questo viene qua a Roma e c’è gente che perfino critica! Io oggi voglio solo festeggiare Mourinho. Di tutto il resto, di chi compra e non compra, non me ne frega un amato caz*o. Friedkin è stato il numero uno, ha fatto una cosa che nessuno di noi pensava mai nella vita. Ha fatto a rimanere tutti a bocca aperta. Quando si è venuto a sapere di Mourinho non ci credeva nessuno. Lui è venuto qui a vincere, e questa è la città sua. Mourinho ha bisogno di nemici? Bene, Roma è piena di nemici. Se cercava la casa del nemico, l’ha trovata. Io spero che torni la gente allo stadio, perchè quando lui entrerà in quel fottuto stadio di mer*a di Torino e gli fa le orecchie, beh sapete cosa faccio…una cosa che non si può dire per radio… Io con Mourinho ho già vinto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma è tornata al centro del mondo. Noi chiedevamo che a prescindere dalla qualificazione alla Champions doveva arrivare un segnale che dimostrasse che non stavamo appesi a quello, ed è arrivato. I debiti della Roma non è che se ne vanno, ma è stata immaginata una strategia finanziaria che ti porterà non nel brevissimo termine al rientro. E’ un altro modo di investire, di generare ricavi, pur rischiando delle spese importanti. Questo significa avere ambizione, e non venire qui a gestire le entrate e le uscite come se fossi una tabaccheria. E’ proprio un ribaltamento totale…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Con una mossa sola Friedkin ha sparecchiato. A me questa coattata della Roma mi ha fatto impazzire, non mi accendevo per una cosa della Roma da tanto tempo. E noi fino a ieri facevamo ironia sul mutismo dei Friedkin, facevamo gli spiritosi, e invece questi ci hanno risposto così. Questa mossa di Mourinho ha riacceso i sogni. Ieri a quest’ora non c’era niente di tutto questo! Niente! E ovviamente questa cosa ti emoziona, ti galvanizza, ti fa sperare… Ce lo meritiamo. I Friedkin hanno intercettato questo bisogno, questa urgenza di dire: “Prendiamo la persona che fa per noi, non quella che più ci conviene“. Hanno accettato il rischio d’impresa. E anche Mourinho ha accettato di rimettersi in discussione, accettando la panchina di una squadra che è ottava in Italia…”

Marco Juric (Rete Sport): “Anche Capello post Milan veniva dato per finito. Poi è arrivato alla Roma, e invece… La mossa Mou ti ha preso, sbattuto al muro, e ti ha detto: “Aò, sveglia! Mo si torna a tifà Roma!”. Questo hanno fatto… Grande Mourinho, che davanti a tanti allenatori che nicchiavano perchè volevano capire bene, lui ha preso e ha detto: “Ok, basta, chiudiamo. Vengo alla Roma“…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Con Mourinho la Roma esce dall’anonimato a livello nazionale e internazionale. Riacquista quella visibilità straordinaria che aveva perso con Fonseca e con i risultati ottenuti. Secondo me la presenza del nome di Mourinho farà bene alla squadra già nelle prossime partite. Io a questo punto non escluderei il ritorno di Totti alla Roma. O di De Rossi…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho è un colpo eccezionale. Parliamo di un professionista di livello massimo. E’ uno che cambia tutto. Zaniolo sarà il suo fiore all’occhiello, mentre forse Mkhitaryan andrà via, dato che con lui ha avuto dei problemi. Ma sono tutte cose che vengono dopo. La cosa più importante è che la Roma ha scelto un mito. Mourinho è un mito, quando parli di lui parli del top del top del top, di uno che ha fatto la storia del calcio. La Roma ha fatto una cosa straordinaria, anche a livello mediatico… Di questa squadra al massimo ci saranno 6 o 7 titolari, altrimenti che lo prendi a fare Mourinho. Non è mica il mago di Oz, gli devi dare pure una squadra…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Mourinho è una mossa straordinaria. Mi è piacito anche molto come i Friedkin abbiano gestito la cosa con Fonseca, sono stati trasparenti e corretti con lui e questo mi è piaciuto molto. Mourinho come Capello? Attenzione a dirlo, perchè Capello aveva una squadra straordinaria. Lui ha vinto quando gli hanno preso Batistuta. Se ho un piccolo dubbio dal punto di vista tecnico, è che Mourinho ha costruito molte delle sue fortune creando attorno a sé un ambiente ostile, facendo la guerra contro tutti. Mi sembra che nelle ultime stagioni abbia perso questo sacro fuoco, e sono curioso di capire se la ritroverà qui a Roma. Nessuno chiede ai Friedkin di spendere cifre senza senso, ma la squadra ora va rinforzata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questi americani hanno fatto una cosa clamorosa. La tifoseria della Roma aveva raggiunto il livello più basso di depressione totale. Poi hanno fatto un colpo geniale. Mournho è capace di parlare con i più grandi calciatori, ha allenato tutti, ha un curriculum impressionante, roba che inizia a leggere alle cinque e finisci alle sei. Credo che abbia la voglia di tornare ad essere quello che abbiamo conosciuto… Se cambierà qualcosa anche adesso? No, credo di no. Ora è molto complicato riattaccare la spina…”

Gianluca Lengua (Radio Radio): “Reazioni pazzesche, Mourinho fa davvero uscire la Roma dal raccordo anulare. Ieri mi sono informato di come è nata l’idea Mourinho: per Friedkin era l’allenatore ideale, era innamorato di lui. Quando ha saputo che era stato esonerato, ha cominciato a chiamarlo. Ha capito che era l’allenatore ideale per la Roma. E’ stata una trattativa estemporanea, nata nelle ultime settimane. L’obiettivo era di prendere un allenatore che faccia un po’ quello che ha fatto Capello, perchè troppe persone per troppi anni a Trigoria hanno fatto quello che volevano loro. Pinto è sicuramente un manager importante, ma è ancora giovane ed acerbo. Mou invece ha l’esperienza giusta per trattare con i calciatori della Roma, che sono una categoria a parte. Hanno fatto la scelta giusta… Sul mercato non dobbiamo aspettarci Mbappè. La strategia è di mettere accanto ai vari Ibanez e Villar calciatori di livello di 25-26 anni. Mi aspetto tanto da Zaniolo il prossimo anno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Mourinho è uno che protegge tutti, proteggerà la Roma. Hanno preso quello che gestirà tutto, anche a livello della comunicazione. Ora i Friedkin potranno tornare in America, è da un anno che stanno qui…”.

