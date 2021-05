“ON AIR!” – CIARDI: “Non basta una foto sotto la Sud per riabilitare la squadra”, CORSI: “Sky laziale, Di Canio da cacciare”, MAGNI: “Gli applausi a Dzeko mi sono sembrati un addio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il derby aggiunge poco, non è la partita che stabilisce chi resta o chi va via. Non si fa una valutazione complessiva su una singola prestazione. La partita è stata buonissima, la vittoria meritata, ma non si giudica un calciatore su una singola partita. Il derby mi lascia due sensazioni, regala comunque una gioia, però c’è anche il rammarico: bastava veramente poco per restare in corsa fino alla fine per il quarto posto. Con un po’ di concentrazione, il traguardo non sarebbe stato lontano come ci appare oggi…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Questa squadra da Parma in poi ha staccato leggermente la spina. L’altro ieri non abbiamo fatto la miglior prestazione per battere una squadra che ha più punti di noi e che era ancora agganciata al sogno Champions prima di sabato. Questo vuol dire che il parco giocatori c’era, bastava quel poco in più che c’è mancato in sette-otto partite di campionato che sono state decisive e che ci hanno consegnato una stagione un po’ magra. La Roma in casa ha un rendimento da terzo posto, mentre fuori casa da retrocessione, e questa cosa non ha nessun senso visto che non c’è pubblico allo stadio…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La partita di sabato non sposta di una virgola la stagione della Roma. C’è la soddisfazione di aver vinto il derby, soprattutto per quello che tu hai tolto all’avversario. Per il resto della formazione della Roma, se io fossi l’allenatore e avessi potere decisionale, di quelli come titolari ne terrei forse 4 o 5: Mancini, Karsdorp, Mkhitaryan e Pellegrini. Ibanez è uno che fa un intervento alla Baresi, e tre alla Loria. Questa Roma rischia ancora di arrivare ottava, e il suo campionato è altamente insoddisfacente. No alla “riabilitazione del Patata”, i giocatori non possono scontare il peccato perchè si sono fatti la foto con la curva Sud alle spalle…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Di Canio sta rosicando…ma come fa Sky a tenerlo? Ma io dico, ma perchè non lo mandano via? Fa un torto a milioni di persone che sono della Roma. Comincio a pensare che Sky sia laziale. Ogni volta che gioca la Roma mettono uno della Lazio a commentare: Marchegiani, Orsi, Marcolin… Ma almeno non attaccano la Roma in quel modo. Perchè devo dare i soldi a Sky per sentir insultare la mia squadra e il mio allenatore… Vi prego, appena arrivato Mourinho, fategli una domanda su Di Canio… Mercato? Ora sembra che non dobbiamo comprare nessuno: Kumbulla ha fermato tutti, Fuzato e Darboe sono giocatori per il futuro, Mkhitaryan e Dzeko hanno dimostrato di essere campioni. Ma i festeggiamenti li avete visti? La squadra fa bene ad andare sotto la curva per quello che hanno fatto i tifosi per Roma Cares, poi però dopo si esagera con i festeggiamenti. Che festeggiate, il fatto di essere sotto alla Lazio? Ma fermatevi, e fatevi un esame di coscienza. Sono due anni sotto alla Lazio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me la partita di ieri fa arrabbiare ancora di più, perchè sei arrivato a sei punti da una squadra mediocre. E allora sei stato scarso per arrivare dietro a quella squadra lì. La soddisfazione di averla vinta c’è, ma non voglio sentir parlare di riabilitazioni, perchè qua leggo già di rivalutazione di giocatori e allenatore. Ma sempre ottavo rischi di arrivare. L’applauso a Dzeko? Lì per lì non riuscivo a capire, ma ragionandoci bene mi sembra che la squadra ha fatto capire da quale parte fosse schierata quando c’è stata quella discussione tra l’allenatore e il capitano, perchè lui resta il capitano di questa squadra, e i giocatori hanno voluto tributargli il giusto omaggio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Consoliamoci con l’aglietto. Ho sentito un po’ di polemiche, che comprendo, rispetto ai sorrisi e ai festeggiamenti, perchè non c’è niente da festeggiare. Però capisco anche la felicità di aver vinto un derby. Gli applausi a Dzeko mi sono sembrati un addio, ho avuto nettamente questa impressione, perchè lui ha fatto una bella partita, ma non tale da giustificare quell’applauso… Il campionato della Roma si è concluso sabato, ora è tempo di concentrarsi su cosa succederà il prossimo mercato. Io spero che dopo la partita con lo Spezia, da lunedì, Mourinho si manifesti al pubblico giallorosso…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Per l’attacco la cosa ideale sarebbe affiancare un’altra punta a Dzeko, un po’ quello che dicevamo l’anno scorso con Milik: il polacco al posto di Dzeko è una cosa, averli tutti e due un’altra. Dipenderà tutto dal budget che avrai a disposizione…”

Marco Juric (Rete Sport): “Io sono pazzo di Dzeko, ma arrivato a 35 anni, quasi 36, puoi pensare di dargli un’altra volta tutto il peso dell’attacco nel 4-2-3-1 di Mourinho? Se la risposta è sì, te lo tieni, altrimenti devi fare per forza una scelta diversa. Se io devo investire bei soldi, prima vado sul centrocampo, e poi sull’attacco. Perchè in attacco hai sempre Borja Mayoral, che ha fatto 16 gol e i numeri sono dalla sua parte. E allora devi capire cosa fare con il terzo attaccante. Tutti punti di domanda che stanno risolvendo dentro la società…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Io sono innamorato pazzo di Darboe…grande Darboe, e poi ha questa storia che mi fa impazzire…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha giocato meglio della Lazio e dopo 15 minuti è venuta fuori bene, si è presa la partita segnando anche due bel gol. Il valore della rosa della Roma lo scopriremo con le decisioni che prenderà Mourinho. Io Mkhitaryan lo terrei, i difensori possono migliorare e poi non capisco una cosa: ma perché Fonseca ha scoperto Darboe solo adesso? In mezzo al campo cercherei un regista tosto, uno top e poi in attacco va presa la decisione se continuare o meno con Dzeko…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La vittoria in questo derby inutile è bellissima per i tifosi, è giusto che i romanisti godano, ma se non ci fosse Mourinho avrebbe fatto malissimo alla Roma. Fortunatamente Mou non si farà abbindolare. Hai vinto il derby contro una squadra in disarmo, che la partita prima aveva rubato i tre punti al Parma. La Lazio non cammina più. Ho letto delle cose incredibile, che la partita di ieri rivaluta i giocatori. Alla Roma è sempre così, basta una partita per rivalutare i giocatori… Darboe? Attenzione, perchè questo ragazzo c’era già prima. E come mai fino alla 35esima partita non è mai stato fatto giocare?…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Nel derby Lazio moscia, come quella vista a Firenze. Poche motivazioni anche se doveva averne di più, e la Roma ha fatto la sua partita, approfittando di una Lazio incolore. Male tutti, la Roma ha meritato di vincere questo derby. Per il futuro Mkhitaryan e Dzeko non li confermerei, c’è bisogno di qualcosa di più fresco…”

Redazione Giallorossi.net