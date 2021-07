Dzeko resta…per ora. C’è l’Inter se parte Lukaku

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Dzeko resta alla Roma. Per ora. Le vie del calciomercato sono infinite, e tutte le belle parole potrebbero essere smentite dai fatti qualora si dovessero concretizzare alcuni movimenti di mercato.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini) il futuro di Dzeko in giallorosso potrebbe essere rimesso in discussione qualora l’Inter dovesse cedere Lukaku. Il belga infatti sembra essere finito nel mirino del Chelsea, pronto a una maxi offerta per l’attaccante nerazzurro.

Se davvero l’affare si concretizzasse, l’Inter tornerebbe con forza su Dzeko, che insieme a Zapata è un potenziale obiettivo per l’attacco dei nerazzurri guidati da Simone Inzaghi.

La Roma a quel punto non si opporrebbe alla cessione del bosniaco, e sarebbe libera di cercare un altro grande centravanti sul mercato.

Fonte: Il Tempo