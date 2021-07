Roma, oggi la prima sfida col Montecatini: Mou schiera il 4-2-3-1, rebus Zaniolo

AS ROMA NEWS – Prima amichevole stagionale per la Roma di Mourinho, che oggi alle 18 a Trigoria affronterà il Montecatini. Sarà una partita a porte chiuse, blindata a stampa e tifosi.

Il club capitolino infatti non trasmetterà in diretta l’incontro, e non permetterà nemmeno ai giornalisti di assistere al match, ma trasmetterà sui propri canali social gli highlights della partita al termine dell’amichevole.

Stando però a quanto scrivono oggi i principali quotidiani, Mourinho schiererà il 4-2-3-1, modulo di base dal quale si ripartirà. Rebus Zaniolo: per alcuni giornali il giocatore, reduce da un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione, dovrebbe partire titolare da esterno destro d’attacco.

Più prudenti altri quotidiani come il Corriere della Sera, che vede Zaniolo in campo solo qualche minuto nella partita di oggi. Staremo a vedere. Il terzetto d’attacco dovrebbe essere composto da El Shaarawy a sinistra e Mkhitaryan in mezzo. Se Zaniolo non dovesse giocare dal primo minuto, Carles Perez è pronto a farlo al suo posto. Anche il giovane Ciervo avrà spazio.