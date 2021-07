Costanzo: “Consiglieri restii a votare la delibera per lo stadio della Roma? Spero non sia vero…”

AS ROMA NOTIZIE – Maurizio Costanzo, responsabile della comunicazione dell’AS Roma, è tornato oggi a farsi sentire sulla questione stadio dalle pagine del Corriere dello Sport.

“Mi dicono (e prendo la notizia per autentica) che ci sono consiglieri comunali in Campidoglio restii a votare la delibera per lo stadio della Roma“, scrive il giornalista. Che poi prosegue.

“Spero che non sia vero, che si tratti soltanto di un pettegolezzo, perché altrimenti se, all’insaputa di tutti, i lettori dei giornali o gli ascoltatori delle radio, approvassero una delibera per non eleggerli alla prossima tornata elettorale?”.

Fonte: Corriere dello Sport