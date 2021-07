Mou a corto di terzini: Florenzi e Telles, ecco i rinforzi per le fasce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rinforzi per le fasce: uno la Roma lo ha già in casa, l’altro potrebbe arrivare in prestito. Parliamo di Alessandro Florenzi e Alex Telles, due calciatori che servirebbero come il pane a Mourinho specialmente dopo il grave infortunio di Spinazzola.

Al momento lo Special One potrà contare soltanto su Karsdorp, Reynolds e Calafiori: poco, per non dire pochissimo. Ecco perchè Tiago Pinto si sta muovendo per colmare il vuoto che si è creato a sinistra: l’obiettivo primario sembra essere Alex Telles, 28 anni, terzino mancino del Manchester United.

La Roma lo vuole, ma solo in prestito. Gli inglesi nicchiano, poco convinti della formula dell’affare: preferirebbero cedere l’esterno a titolo definitivo. Trattativa aperta. Intanto però dal ritiro in Portogallo si aggregherà anche Alessandro Florenzi, l’altro rinforzo per le fasce che i giallorossi hanno in casa.

La situazione sulla destra va analizzata con attenzione: l’americano Reynolds non ha convinto nei sei mesi di apprendistato fatti la scorsa stagione, e ora toccherà a Mou decidere se il giovane terzino è pronto per fare la riserva a Karsdorp o se invece necessita di un anno di prestito altrove per farsi le ossa.

In quel caso servirebbe però anche un rinforzo a destra. Ed ecco che torniamo a Florenzi: la Roma avrebbe già pronta un’alternativa di lusso a Karsdorp, ma il futuro in giallorosso dell’esterno di Vitinia è a dir poco incerto.

Il giocatore non sembra intenzionato a restare a Trigoria per fare la riserva, e anche la Roma preferirebbe non avere in rosa un calciatore con uno stipendio di 4 milioni l’anno che partirebbe dalla panchina. Il rebus sulle fasce resta, a Pinto il compito non semplice di scioglierlo.

Giallorossi.net – G. Pinoli