Dzeko rimanda Mayoral in panchina. Per Smalling si decide oggi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La staffetta non è finita: la doppietta di coppa rilancia le ambizioni di Borja Mayoral, ma per la partita di domani sera contro il Napoli tornerà titolare Edin Dzeko. Fonseca dunque sembra deciso a cambiare l’attacco, nonostante la bella prestazione dello spagnolo sul campo dello Shakhtar.

L’alternanza tra i due sarà il leit motiv di questo finale di stagione, ma l’impressione è che Dzeko sia ancora avanti, seppur di poco, nelle gerarchie di Fonseca, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Molto dipenderà anche dal tipo di avversaria che la Roma affronterà: domani sera contro il Napoli probabilmente ci sarà da lavorare con il pallone tra le linee, cosa che a Dzeko piace fare, spesso e volentieri abbassandosi con il suo raggio d’azione, ed ecco che la scelta tende a virare verso Edin.

Chi invece ancora non sa se sarà o meno del match è Chris Smalling. Il difensore inglese ieri ha continuato a lavorare individualmente, e a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà della partita. Oggi il provino decisivo: l’ex United potrà al massimo strappare una convocazione e partire dalla panchina.

Fonte: Gazzetta dello Sport