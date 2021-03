Zeman: “Napoli favorito. L’impegno della Roma in coppa? Non incide se sei allenato bene”

AS ROMA NOTIZIE – Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma, è stato intervistato dal Corriere dello Sport (A. Giordano) oggi in edicola e ha parlato anche della sfida di domani sera tra i giallorossi e il Napoli.

“La Roma è rientrata solo ieri dall’Ucraina? Penso non incida”, il pensiero di Zeman. “Se sei allenato bene, hai la possibilità di recuperare sino a domenica sera. E comunque non sarà un aspetto condizionante: gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni“.

Il boemo non sembra volersi sbottonare su Fonseca, ma qualche frecciata la lancia: “Se la Roma mi piace? Non glielo posso dire. Contro le prime della classifica ha conquistato pochi punti. E domenica scorsa hanno cominciato anche a perdere con il Parma. Anche questi sono segnali“.

Che si è poi sbilanciato sulla partita di domani: “Il Napoli per me è favorito. Ma anche a loro manca la continuità nelle prestazioni, un paio buone e poi una o qualcuna sbagliata”.

