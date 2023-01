Dzeko: “Roma rimane un pezzo di cuore. L’accoglienza a Fiumicino? Incredibile, pensavo che certe cose si vedessero solo in tv”

AS ROMA NOTIZIE – Torna a parlare Edin Dzeko, lo ha fatto attraverso una lunga intervista rilasciata a Sportweek, Il bosniaco è tornato anche sul suo periodo in giallorosso, queste le sue dichiarazioni al riguardo.

Sull’arrivo in Italia, la trattativa che lo portò in giallorosso e quella foto da bambino con la maglia della Roma…

“Ero ragazzino, io stesso quella cosa non la ricordavo. Poi ho visto la foto e mi sono detto che sono romanista da sempre, non dal 2015. Sabatini venne a trovarmi e mi disse che senza di me non sarebbe tornato a Roma. È stato diretto, ogni minuto si accendeva una sigaretta”

Sull’accoglienza a Fiumcino.

“Incredibile, pensavo che certe cose si vedessero solo in televisione”.

Sulle difficoltà della prima stagione e le critiche.

“Quando segni sei il numero uno, quando non lo fai devi essere ceduto. Sappiamo come funziona, in tanti parlano. L’importante è ciò che vuoi ascoltare”.

Sul gol al volo segnato al Chelsea…

“Probabilmente il più bello della mia carriera”.

Sull’esperienza con la Roma..

“Roma per me rimane un pezzo di cuore, siamo stati sei anni insieme e non è poco. I miei primi tre figli sono nati a Roma, per loro sarà sempre la loro casa numero uno”.

Fonte: Sportweek