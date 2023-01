Roma, linea durissima con Zaniolo: si allenerà ai margini della squadra fino al 2024

AS ROMA NEWS – Una linea durissima quella che il club giallorosso è pronta a tenere nei confronti di Zaniolo. La Roma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sta pensando di tenere il giocatore ai margini della squadra fino a fine contratto.

“E’ da un mese che ogni giorno ripete a tutti di non voler vestire più questa maglia e di non volersi allenare in gruppo“, le parole di Josè Mourinho su Zaniolo pronunciate ieri in conferenza stampa che sono come macigni sul calciatore.

La società non è meno scontenta del tecnico, tanto che Zaniolo ha già cominciato ad allenarsi da ieri in disparte, così come anche Rick Karsdorp.

La volontà della Roma, almeno sulla carta, è di continuare così non fino a giugno, ma fino al 2024, quando scadrà il contratto del 22. Per il futuro, Maldini e Massara sono pronti a parlare con la Roma anche domani, se c’è la possibilità di chiudere una trattativa per un prestito.

Fonte: Gazzetta dello Sport