La versione di Zaniolo: tradito e abbandonato da club e Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da una parte c’è la verità della Roma, raccontata da Pinto prima e Mourinho poi, dall’altra quella di Nicolò Zaniolo. Che per ora esce fuori non dalla viva voce del calciatore, ma solo dalla versione data oggi da alcuni giornali.

Stando a quanto raccontano oggi La Repubblica e Il Messaggero, Nicolò si sente solo, amareggiato e in qualche modo tradito dal club. In estate la Roma aveva ricevuto l‘offerta del Tottenham, disposto a mettere tanti soldi, seppur partendo da un prestito, per avere il giocatore.

Il club a quel punto gli avrebbe chiesto di rifiutare le avance degli Spurs, assicurando che presto ci si sarebbe seduti attorno a un tavolo per parlare del suo rinnovo di contratto. Una promessa non mantenuta, visto che Zaniolo e il suo agente non hanno più ricevuto una chiamata da Pinto.

Fino a quando il calciatore è esploso, chiedendo di non prendere parte alla trasferta di La Spezia. Nicolò sa di aver sbagliato a rifiutarsi di giocare, ma ritiene che la pressione mediatica, secondo lui orchestrata dal club per fargli accettare la proposta del Bournemouth, sia stata eccessiva.

Ora il giocatore è confuso, a Trigoria sono in tanti ad averlo allontanato, anche lo stesso Mourinho che ieri ha scaricato bordate al suo indirizzo dopo averlo pubblicamente difeso. Ora il giocatore teme anche la reazione della piazza, che per ora si è espressa soltanto sui social.

Ed è proprio per questo motivo che ieri sera è tornata a circolare la possibilità di un clamoroso ripensamento sull’offerta del Bournemouth smentito però dall’entourage del ragazzo. Ormai comunque è questione di pochi giorni. Il mercato chiude martedì.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero