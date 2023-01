La Roma ha bloccato Tadic: sarebbe stato lui il sostituto di Zaniolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non sarebbe stato Hakim Ziyech a sostituire in rosa Nicolò Zaniolo, ma Dusan Tadic. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta come questo piano (al momento) fallito ha fatto arrabbiare ancora di più Tiago Pinto e Mourinho.

Il gm sotto traccia aveva di fatto chiuso per l’attaccante serbo dell’Ajax, 34 anni, che lo Special One aveva già convinto a seguire a Trigoria.

Tadic, capitano dei lanceri, con un solo anno di contratto davanti e in un momento difficile ad Amsterdam, sarebbe costato pochi milioni consentendo alla Roma di a incassare una ricca plusvalenza e abbassare anche il monte ingaggi grazie ai benefici fiscali del decreto crescita.

La mossa avrebbe inoltre consentito a Tiago Pinto di acquistare anche un difensore centrale, come richiesto dall’allenatore. Il rifiuto di Zaniolo al trasferimento al Bournemouth ha fatto saltare tutto il programma. Almeno per ora.

Fonte: Corriere dello Sport