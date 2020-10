Dzeko, segnali sul futuro: pensa di lasciare lo storico agente e passare alla scuderia di Lucci

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko è tornato a fare la differenza. Il bosniaco, domenica sera contro il Benevento, ha riconquistato i tifosi con una doppietta e tante giocate delle sue. All’uscita dal campo è stato omaggiato dalla Monte Mario e lui ha risposto con un applauso verso la tribuna.

Nonostante questi segnali, anche oggi sui giornali si gettano nuove ombre sulla permanenza di Dzeko alla Roma. Stavolta è il turno de Il Tempo (A. Austini) che racconta come Edin, nonostante sia molto legato alla Roma, debba pensare alla sua carriera. Che non considera ancora vicina alla fine nonostante abbia compiuto 34 anni lo scorso marzo. Un atleta integro, sempre attento alla cura del fisico, che può ambire a giocare fino a 40 anni: basta vedere Ibrahimovic all’opera per capire che gli «extraterrestri» non hanno più limiti.

Tutto può succedere, scrive Il Tempo, ma al momento è difficile pensare che la maglia della Roma sia l’ultima che Dzeko vestirà. In tal senso, la conferma della voglia intatta di guardarsi attorno arriva dal mondo dei procuratori: dopo anni al fianco di Silvano Martina, l’agente nato a Sarajevo e amico di famiglia di Edin, l’attaccante sta pensando di passare all’agenzia diretta da Alessandro Lucci. La stessa che ha curato il passaggio di Kolarov – legatissimo a Dzeko – all’Inter. E che ora cura anche gli interessi di De Rossi, un altro amico del bosniaco. Della scuderia-Lucci fa parte pure Bonucci, che ha avuto un ruolo da protagonista nel pressing della Juventus per portare il bomber a Torino.

Insomma il mercato potrebbe tornare d’attualità già a gennaio e alla corsa potrebbe iscriversi di nuovo l’Inter o qualche società estera. Non sono molti i club che possono permettersi Dzeko, ma continua a essere un centravanti molto ambito. Come Milik, rimasto a Napoli e pronto a riallacciare i discorsi con la Roma.

Fonte: Il Tempo