Nuovo ds, impennata Campos

AS ROMA CALCIOMERCATO – Aggiornamenti sul fronte direttore sportivo arrivano questa mattina dalle pagine de Il Romanista (P. Torri). Le ultimissime, scrive il quotidiano dedicato ai colori giallorossi, fanno registrare una nuova impennata delle quotazioni di Luis Campos, il portoghese definito “il mago delle plusvalenze“, Mbappè e Oshimen giusto per citare un paio di nomi.

Il dirigente è attualmente legato da un contratto di consulenza con il Lille (e non solo), ma le cronache francesi di questi giorni raccontano di come Campos stia litigando di brutto con Gerard Lopez, proprietario del club francese: motivo degli attriti il fatto che il portoghese si vorrebbe liberare dal contratto in corso per potersi sentire indipendente per intraprendere una nuova avventura.

Nel mosaico però c’è qualche tassello che non combacia, perchè Campos già un paio di anni fa, alla società giallorossa disse che lui doveva sentirsi libero per lavorare al meglio e che non aveva intenzione di stabilirsi in pianta stabile a Trigoria. Avrà cambiato idea? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni. Soprattutto scopriremo se avrà battuto la concorrenza che, al momento, sembra essere rimasta quella di Ralf Rangnick, che si è comunque interessato a trasferirsi dalle nostre parti.

Non è tramontata nemmeno la pista Boldt, ds dell’Amburgo, che avrebbe dovuto accompagnarlo a Roma: le parole rilasciate recentemente potrebbero essere state soltanto di facciata e potrebbe essere pronto a seguire Rangnick nella sua eventuale avventura romana e romanista.

Fonte: Il Romanista