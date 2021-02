Dzeko si ferma, oggi i controlli: si teme uno stiramento, possibili 15 giorni di stop

AS ROMA NEWS – Obiettivo ottavi di finale raggiunto senza fatica: la Roma, dopo aver vinto l’andata, batte il Braga anche nel match di ritorno dell’Olimpico per 3 a 1. Gara mai in discussione, evidente la differenza tecnica tra le due squadre.

Ma la serata è stata parzialmente rovinata dall’infortunio occorso a Edin Dzeko poco prima che lasciasse il posto a Borja Mayoral: oggi il calciatore svolgerà i controlli per capire esattamente di cosa si tratta, ma sui giornali regna lo scetticismo.

Il Messaggero (U. Trani) parla di risentimento all’inguine che lo mette in dubbio per il Milan. Stessa diagnosi del Corriere della Sera (L. Valdiserri) che però dà il bosniaco out per la partita di domenica sera. Più negativa la versione di Leggo (F. Balzani) che parla invece di sospetto stiramento: probabili 15 giorni di stop.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Leggo