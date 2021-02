La Roma in emergenza scopre Karsdorp centrale. E Fonseca ora ci pensa per il Milan

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma, superato lo scoglio Braga senza particolari affanni, si rituffa nel campionato dove proverà di nuovo a scrollarsi di dosso la pecetta di squadra “debole con le forti”. In questo campionato manca ancora la vittoria contro una big, e domenica arriva il Milan.

L’occasione è ghiotta, la squadra sembra essere molto motivata, almeno stando alle dichiarazioni del post partita di ieri. Ma l’infermeria sempre piena dentro Trigoria può rappresentare un serio problema per i giallorossi. Dopo la partita di ieri infatti la Roma ha perso Dzeko per la sfida di domenica, e anche in difesa l’emergenza resta altissima.

Ibanez e Smalling non ce la faranno a recuperare, e anche il rientro di Kumbulla non appare così scontato. Il giocatore proverà a farcela ma è probabile che parta dalla panchina. Fonseca quindi ha due strade: confermare la difesa di ieri, soprattutto vista la prestazione al top di Karsdorp da difensore centrale, oppure rispolverare uno tra Fazio e Juan Jesus.

Il giocatore olandese ieri sera ha sfornato una prova convincente sul centro-destra e a questo punto è possibile rivederlo in quel ruolo anche contro il Milan. Così facendo la Roma non perderebbe l’arma Spinazzola come esterno alto, giocatore irrinunciabile per la manovra offensiva dei giallorossi.

Giallorossi.net – A. Fiorini