Fonseca fa sorridere i Friedkin: già incassati 12 milioni dall’Europa League

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo essere stato al centro della bufera con le voci che si accavallavano sul suo possibile addio, ora Paulo Fonseca è tornato saldo sulla panchina della Roma, meritandosi la piena fiducia dei Friedkin a suon di risultati.

Arrivati oltre la metà della stagione, la Roma può tracciare un primo parziale bilancio: in campionato la squadra si trova in quarta posizione, in pienissima corsa per un posto in Champions, mentre in Europa League è stato già raggiunto il traguardo degli ottavi di finale, dove la Roma si fermò lo scorso anno, battuta malamente dal Siviglia. Male invece in Coppa Italia.

Ma è il bel cammino nella competizione europea a far felici i nuovi proprietari del club giallorosso, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani): Fonseca ha fatto lievitare i ricavi della Roma che, senza ancora contare i diritti tv che si calcoleranno a fine competizione, ha già incassato 11,94 milioni di euro dai risultati ottenuti in Europa League.

Fonte: Il Messaggero