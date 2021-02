ROMA-BRAGA 3-1, i voti dei giornali: super Perez, bene Dzeko. Disparità di giudizi su Pedro, Pellegrini e Cristante

AS ROMA NEWS – Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola dopo la vittoria di ieri sul Braga per 3 a 1. Voti positivi quasi per tutti, anche se oggi si notano differenze di valutazioni importanti tra i vari giornali.

Cristante, ad esempio, passa dal 5,5 di Gazzetta dello Sport, La Repubblica e il Corriere della Sera, al 6,5 de Il Messaggero. Anche Pellegrini divide: altro 6,5 per Il Messaggero, mentre è insufficiente per Il Tempo. Stesso discorso per Pedro bocciato da La Repubblica, ma più che sufficiente per il solito Messaggero. Carles Perez è il migliore in campo, bene anche Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Pau Lopez 6.5; Karsdorp 6, Cristante 5.5, Mancini 6.5; Veretout 6.5, Diawara 6.5, Villar 6.5; Peres 6.5, Pedro 6, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Spinazzola 6.5., Pellegrini 5.5, Mkhitaryan sv, Perez 7, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 6.5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 6.5; Karsdorp 6, Cristante 6.5, Mancini 6.5; Veretout 6.5, Diawara 6, Villar 6.5; Peres 6, Pedro 6.5, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Spinazzola 6.5., Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6, Perez 7, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 7; Karsdorp 6.5, Cristante 6, Mancini 7; Veretout 6, Diawara 6.5, Villar 6.5; Peres 6.5, Pedro 6, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Spinazzola 6.5., Pellegrini 5.5, Mkhitaryan sv, Perez 7, Mayoral 7. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Pau Lopez 6.5; Karsdorp 6.5, Cristante 6, Mancini 6.5; Veretout 6.5, Diawara 6.5, Villar 6; Peres 6.5, Pedro 6, El Shaarawy 6.5; Dzeko 6.5. Subentrati: Spinazzola 6.5., Pellegrini 5.5, Mkhitaryan sv, Perez 7.5, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 6.5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Pau Lopez 6.5; Karsdorp 7, Cristante 5.5, Mancini 6.5; Veretout 6.5, Diawara 6, Villar 6.5; Peres 6, Pedro 6, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Spinazzola 6.5., Pellegrini 6, Mkhitaryan sv, Perez 7, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Pau Lopez 6.5; Karsdorp 7, Cristante 5.5, Mancini 6.5; Veretout 6.5, Diawara 6.5, Villar 6; Peres 6, Pedro 5.5, El Shaarawy 6.5; Dzeko 6.5. Subentrati: Spinazzola 6.5., Pellegrini 6, Mkhitaryan sv, Perez 7.5, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA

Pau Lopez 6.5; Karsdorp 7, Cristante 6, Mancini 7; Veretout 6.5, Diawara 6.5, Villar 6.5; Peres 6, Pedro 6, El Shaarawy 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Spinazzola 6.5., Pellegrini 6, Mkhitaryan sv, Perez 7, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.