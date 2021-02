“ON AIR!” – BERSANI: “Il Milan sta barcollando, dobbiamo dargli il colpo di grazia”, FOCOLARI: “Roma grande favorita”, MAGNI: “Perez può essere il nuovo Bartelt”, CORSI: “Pedro? Se legge le pagelle chiederà di andare via”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La partita è stata condizionata dal risultato dell’andata. La Roma aveva messo un’ipoteca enorme sul passaggio del turno, e l’allenatore del Braga ieri ha pensato molto al campionato vista la formazione mandata in campo. La Roma è stata superiore, abbiamo visto più di una prestazione importante in campo. L’infortunio di Dzeko non ci voleva, stava per essere sostituto, è incredibile… La Roma comunque ha pagato uno sforzo fisico inferiore al Milan. Andiamo avanti, con dati che sono notevoli. E’ una squadra che continua a fare molti gol. Hanno segnato i due centravanti, e qualcuno ora si sarà pacificato…forse…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma deve essere in grado ora di fare il salto di qualità. Pellegrini? Penso che si può discutere la sua titolarità, visto che sta facendo bene tra alti e bassi. Lui ieri prende 6,5 perchè c’è il fattore H501…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Dzeko? Per me ieri ha fatto una partita da 6, o 6,5. Ha lottato, ma ha perso qualche pallone di troppo…Io sinceramente a lui titolare contro il Milan ci credevo poco. O ricomincia a fare prestazioni di alto livello, scintillante, o sennò la vedo dura…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Vedo un accanimento su Pellegrini, e questo perchè leggi le pagelle de Il Messaggero e lui prende 6,5… Lì dovete guardare le situazioni tra i procuratori e i giornalisti. Ieri Pellegrini non ha fatto una grande partita, non era concentrato… Chissà se Pedro chiederà di andare via dalla Roma entro stasera. Se legge le pagelle di oggi con Bruno Peres 6,5 e lui 6, credo che per lui sia il momento di andare via e di chiedere anche i danni morali… Il Milan? E’ il momento di approfittarne, bisogna sfatare questa storia che non si riesce a vincere contro chi ci precede… Meglio Fazio di Karsdorp su Ibra, tanto sono tutti e due lenti… Su Karsdorp ho dei dubbi, fisicamente si è ripreso. Ma il problema era uno solo, e non tanto il fisico: ha le fette storte, entrambe…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri Fonseca non ha valutato bene il tipo di infortunio di Dzeko, è stato un po’ leggero. Quel tipo di infortunio rischia di essere più lungo del dovuto, in un periodo in cui si giocheranno tante partite ogni tre giorni…Peccato per Dzeko, aveva dato dei segnali positivi ieri. Giocano e segnano tutte e due le punte, e questo per l’allenatore è un trionfo. Sorteggio? Eviterei volentieri le tre inglesi, anche l’Arsenal che sembrava con un piede fuori dalla coppa… ”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri hai fatto il tuo dovere, non c’è da esaltarsi più di tanto, ma fare il proprio dovere non è così scontato. Fra l’altro tutti ieri hanno giocato bene e in particolare dico Carles Perez perchè ho capito che potrebbe essere il Bartelt 2.0, che fa una partita ogni tre l’anno, ma che può essere decisivo quando entra dalla panchina se azzecca la serata giusta…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Tutto perfetto ieri, tutto bene, ma c’è sempre la cosa che ti va di traverso… Veniamo dalla brutta prestazione contro il Benevento, per cui non c’è da esaltarsi oggi per la vittoria contro il Braga. Ora testa al Milan, che sta barcollando. Devi dargli il colpo di grazia… Se stanno come stanno, forse per loro andare avanti in Europa League è pure peggio. Domenica speriamo di toglierci questo complesso che c’è venuto…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Dzeko ieri si è fatto male, non giocherà contro il Milan, ma tanto non avrebbe giocato lo stesso, lui per Fonseca è una riserva…L’infortunio di Edin io glie lo accollo a Fonseca: ieri doveva giocare Mayoral, e domenica prossima Dzeko ed invece il tecnico aveva deciso il contrario. In campionato la Roma deve guardarsi anche dietro. Fino a ora non ha mai battuto le squadre che la precedono, ma stavolta affronta un Milan un po’ squinternato. Per i giallorossi è un’occasione unica…Pronostico? Uno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha una serie di giocatori interscambiabili al massimo soprattutto davanti. La squadra in questo momento è molto più affidabile, più del Milan, anche se poi contro il Benevento in undici contro dieci non sei riuscito a tirare in porta, per cui bisogna andarci cauti. La Roma è favorita, perchè sta dimostrando di avere tanti giocatori più freschi di quelli del Milan, ma ogni gara ha una sua storia. Peccato per l’infortunio di Dzeko, stava tornando in forma. Contro il Milan non metterei mai Spinazzola stopper. Hai Fazio, che non è motivato, però è quello che c’è, con Cristante e Mancini. Potrebbe bastare. Per il resto hai alternative clamorose, clamorosissime… Pronostico di Roma-Milan? Uno…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ieri bene, molto bene. Dzeko s’è fatto male? Ma tanto nella Roma ormai è considerato una riserva… Edin ieri ha invece dimostrato ancora una volta di essere un titolare di questa squadra. Però poi è entrato Mayoral ed ha fatto di nuovo gol, per cui va bene… Roma-Milan? I giallorossi per me sono grandi favoriti, anche visto il Milan delle ultime partite… I rossoneri hanno giocatori che avevano fatto molto più delle loro possibilità, adesso sono molto al ribasso…”

