SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – La Roma pesca lo Shakhtar Donetsk negli ottavi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giornata importante per il cammino della Roma in Europa League. Si terrà infatti oggi alle 13 a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti anche i giallorossi di Paulo Fonseca.

La speranza è di riuscire a evitare le tre inglesi, Manchester United, Tottenham e Arsenal, ma anche l’Ajax e il derby col Milan. Più abbordabili invece le altre, su tutte il Molde e lo Young Boys, già affrontato nel girone, ma anche Dinamo Kiev, Zagabria, Slavia Praga e Olympiacos sarebbero squadre alla portata dei giallorossi.

IL SORTEGGIO LIVE MINUTO PER MINUTO

Ore 13:30 – La Roma pesca lo Shakhtar Donestsk negli ottavi di finale di Europa League, dopo il Braga arriva un’altra ex per Fonseca. L’andata l’11 marzo, il ritorno il 18 dello stesso mese.

Ore 13:12 – Via al sorteggio! Qui sotto la composizione in diretta del tabellone con tutti gli accoppiamenti:

Ajax-Young Boys

Dynamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde

Ore 13:00 – La cerimonia è cominciata. Ora si procederà alla presentazione delle sedici squadre ancora in corsa per la vittoria finale, quindi al sorteggio. Tra pochi minuti si comincerà a formare il quadro degli ottavi di finale dell’Europa League.

Ore 12:50 – Il sorteggio inizierà a breve. L’inizio dell’evento è previsto per le ore 13. Queste le sedici squadre che verranno accoppiate nel tabellone degli ottavi: Roma, Tottenham, Ajax, Arsenal, Molde, Granada, Rangers, Shakhtar, Villarreal, Young Boys, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, Slavia Praga, Manchester United, Milan, Olympiacos.

Giallorossi.net – A. Fiorini