ULTIME DA TRIGORIA: Kumbulla torna in gruppo e punta il Milan

AS ROMA NEWS – Buone notizie dall’infermeria di Trigoria: questa mattina Marash Kumbulla è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi sarà convocato per la partita di domenica contro il Milan.

Una novità importante per mister Fonseca, che dovrà fare a meno di diversi difensori: Smalling e Ibanez restano indisponibili. Oggi i due hanno effettuato lavoro individuale, così come Zaniolo, Calafiori e Santon.

Per la partita di domenica dunque crescono le quotazioni di Kumbulla dal primo minuto: qualora il difensore dovesse essere abile per partire dall’inizio, la difesa verrà completata da Cristante e Mancini, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce.

Giallorossi.net – G. Pinoli