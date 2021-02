Infortunio Dzeko, lesione di primo grado all’adduttore: stop di due settimane, a rischio anche per lo Shakhtar

AS ROMA NEWS – Il centravanti bosniaco Edin Dzeko, che ieri ha giocato titolare nel match di Europa League contro il Braga prima di uscire per un infortunio muscolare, ha svolto oggi gli esami per valutare l’entità del suo problema fisico.

Stando a quanto racconta Sky Sport in questi minuti, l‘attaccante ha riportato una lesione muscolare di primo grado all’adduttore, per lui stop di due settimane. A rischio dunque la sua presenza per la doppia sfida contro lo Shakhtar Donetsk (11-18 marzo).

Dzeko salterà di sicuro le prossime partite contro Milan, Fiorentina e Genoa in campionato. Una perdita pesante per la Roma, che ora dovrà contare solo su Borja Mayoral per questo lungo e fitto ciclo di partite.

Fonte: Sky Sport