TIAGO PINTO: “Lo Shakhtar? Hanno già battuto il Real Madrid due volte quest’anno, sarà dura”

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto commenta il sorteggio di Europa League parlando al sito ufficiale della Roma: “Sarà difficile perché lo Shakhtar è una squadra molto esperta nelle competizioni europee. Anche in questa stagione hanno battuto il Real Madrid due volte e penso che questo dimostri quanto sono forti. Hanno un ottimo allenatore e un’ottima squadra”.

Fonseca affronterà il suo passato, proprio come successo contro il Braga: “Di sicuro sarà una sfida divertente per Paulo Fonseca, che ha una grande storia con lo Shakhtar. Quindi sarà una grande occasione per lui “. La Roma vuole essere ambiziosa e mirare in alto: “In Europa League, come nelle competizioni nazionali, vogliamo migliorare le nostre prestazioni e vogliamo ottenere i migliori risultati possibili. Vogliamo provare a raggiungere le fasi finali“.

“Penso che le partite contro il Braga abbiano dimostrato che stiamo giocando meglio e che stiamo migliorando il nostro livello e meritiamo di andare al turno successivo e continuare a godere di buoni risultati in questa competizione“. Sulla possibilità di vincere la competizione, Tiago Pinto ci va piano: “Penso che, più che pensare alla finalissima, dobbiamo pensare partita per partita”, ha detto. “Sappiamo che avremo due grandi battaglie, due grandi finali contro lo Shakhtar, e la nostra mentalità deve essere che ogni partita è una finale e dobbiamo lottare fino in fondo per qualificarci”.

Fonte: asroma.com