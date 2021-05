Dzeko tentato dagli Usa, deciderà Mourinho. E spunta Raspadori per l’attacco

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko sì, Edin Dzeko no. Si prospetta l’ennesima estate bollente con al centro delle voci di mercato il futuro del centravanti giallorosso.

Sui giornali oggi si parla con insistenza delle indiscrezioni che arrivano dalla Bosnia e che danno l’attaccante vicino ai Galaxy di Los Angeles. Dzeko sarebbe tentato dall’idea di provare questa esperienza negli Usa, ma l’arrivo di Mourinho cambia tutte le carte in tavola.

Il bosniaco deciderà dopo aver parlato con lo Special One e capito quali sono le sue intenzioni per l’attacco della Roma: se Mou metterà Edin al centro del suo progetto, è molto probabile che resti ancora un altro anno. Altrimenti si spalancherebbero le porte della MLS.

Nell’attesa, la Roma continua a muoversi alla ricerca di rinforzi per l’attacco. I nomi caldi restano quelli di Andrea Belotti (in pole, anche perchè non ha agenti ma si gestisce da solo, e questo piace molto a Pinto) e di Dusan Vlahovic. Ma attenzione a Giacomo Raspadori, giovane attaccante di 21 anni esploso nel Sassuolo.

Il suo profilo intriga parecchio dentro Trigoria, e sarebbe l’attaccante giovane da far cresce dentro la Roma alle spalle di Dzeko, o chi per lui nel caso il bosniaco dovesse salutare.

Giallorossi.net – G. Pinoli