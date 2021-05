Roma: per il centrocampo c’è Matic, il fedelissimo di Mou

AS ROMA NEWS – Se i Friedkin non parlano, gli operatori di mercato e gli agenti sportivi sì. E le ultime indiscrezioni che escono oggi dalla Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) vedono Nemanja Matic come probabile rinforzo per la Roma del prossimo anno.

Le sue quotazioni sono cresciute sensibilmente, rivela il giornale: Matic, 32, è un mediano dal fisico imponente, che fa della forza e della visione di gioco i suoi principali pregi.

Si tratta di un fedelissimo di Mourinho, i due hanno un rapporto speciale, e così il portoghese lo ha messo in cima alle richieste per la campagna acquisti della prossima estate. Per lo Special One, Matic è l’uomo che manca al centrocampo della Roma.

Il mediano serbo con ha un contratto con il Manchester United fino al 2023 ed è valutato circa dieci milioni di euro, ma Mourinho sta cercando di trovare la formula più favorevole per portarlo a Roma a cifre inferiori.

Fonte: Gazzetta dello Sport