Dzeko tentato dalla Juventus, ma la trattativa resta complicata: Milik non apre alla Roma

AS ROMA NEWS – Si torna a parlare dell’affare Edin Dzeko, che per quasi tutti i giornali sembra essere ancora vicino alla Juventus. Ma la Roma deve eventualmente trovare un sostituto all’altezza prima di liberare il suo centravanti.

Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo su Tele Radio Stereo proprio in questi minuti, il centravanti bosniaco sarebbe molto tentato dall’idea di trasferirsi in bianconero e giocare con Cristiano Ronaldo. Ma la trattativa resta complicata.

La Roma infatti sta cercando di cautelarsi con Milik nel caso in cui Dzeko chiedesse la cessione alla Juve, ma per ora l’attaccante polacco non ha aperto ai giallorossi. Difficile dunque che il gioco a incastri possa sbloccarsi.

Fonte: Tele Radio Stereo