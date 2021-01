Dzeko vs Fonseca: uno dei due è di troppo. E spunta il nome di Diego Costa

AS ROMA NEWS – Dzeko contro Fonseca, la guerra è iniziata. La frattura tra i due si è consumata negli spogliatoi di Roma-Spezia, e ora la società è chiamata a decidere cosa fare. E’ chiaro, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina) che uno dei due è di troppo.

Il destino di Fonseca, salvo cataclismi nelle prossime partite, sembra deciso: dovrebbe concludere la stagione da allenatore della Roma. A questo punto, gli scenari che si aprono sono soltanto due: 1) Le parti arrivano ad una tregua 2) Dzeko viene ceduto.

Il problema è che ad 8 giorni dal termine del mercato i tempi sono ristretti. Sia per cederlo che per trovare un eventuale sostituto. Tra l’altro, conoscendo la situazione che si è creata, la scadenza del contratto (2022) e l’età del calciatore (35 anni il 17 marzo), il gioco al ribasso è assicurato. Difficile poi trovare una soluzione che possa accontentare il bosniaco.

L’estero sembra da escludere e in Italia le uniche due possibilità (Juventus e Inter), ieri off record rimandavano al mittente la tentazione a meno che l’attaccante non arrivasse in prestito. Senza contare che in entrata servirebbe un sostituto. In Spagna hanno accostato lo svincolato Diego Costa che ha come agente Mendes, vicino a Pinto. Ma la politica dei Friedkin, sembra escludere in partenza la suggestione.

