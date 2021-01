Bivio Fonseca: o vince o rischia grosso. E Allegri è molto più di un’idea…

AS ROMA CALCIOMERCATO – The longest day“, il giorno più lungo. Contro lo Spezia, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), non ci sono in gioco solo i tre punti, ma il futuro di Fonseca e quindi della Roma.

In caso di mancata vittoria, con uno spogliatoio in ebollizione, sarebbe durissima per il portoghese tenere la panchina. La proprietà americana e il neo ds Pinto si troverebbero così davanti alla necessità di scelte forti. E possibilmente rapide. Il nostro calcio purtroppo non permette i lunghi tempi di ambientamento. Soprattutto in piazza calde come Roma.

Dopo il k.o. sanguinoso con lo Spezia serviva un intervento rapido del club, una mano sicura, forse un ritiro. Invece è successo di tutto: dalle liti nel sottopassaggio a quelle nello spogliatoio, dalla difesa da parte della squadra del team manager sollevato dall’incarico (accusando lo staff tecnico di scarico di responsabilità) al rifiuto del gruppo di allenarsi con la richiesta di parlare con i vertici del club.

Oggi, in formazione rimaneggiata, si capirà se la squadra sta ancora col tecnico. Allegri non è una idea, è molto di più. Se invece Fonseca vincerà e resterà, bisognerà comunque gestire alcune situazioni, a partire da Dzeko. A Trigoria il lavoro per i Friedkin e Tiago Pinto non manca.

Fonte: Gazzetta dello Sport