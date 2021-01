Pedro, Mkhitaryan, Fazio e Jesus dalla parte di Dzeko: out contro lo Spezia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma tra poche ore affronterà lo Spezia in una partita delicatissima. Fonseca è chiamato a ritrovare gioco e risultati, ma dovrà farlo senza alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi.

Il portoghese infatti, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni), dovrà fare a meno di chi si è schierato dalla parte di Dzeko nella lite avuta al termine della partita di Coppa Italia, nel corso della quale l’attaccante è venuto alle mani con un membro dello staff di Fonseca.

Pedro, Mkhitaryan, ma anche Fazio e Jesus hanno cercato di salvare il capitano, scrive il giornale. E ieri non figuravano nell’elenco dei convocati per la partita di questo pomeriggio.

Stando a quanto rivela invece la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), al momento dell’annuncio dell’esclusione di Dzeko dalla gara contro lo Spezia, si è esposto molto anche Lorenzo Pellegrini, amico di Edin, e questo non è piaciuto al portoghese, che crede di aver sempre difeso l’azzurro.

Ma mentre sul bosniaco la dirigenza gli ha dato mano libera, su Pellegrini no. Paulo però va avanti per la sua strada e per ora comanda: “Sento la fiducia del club. Dimissioni? Io non mollo”.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport