E adesso carta bianca a Mourinho: in questa Roma nessuno è al sicuro

EDITORIALE – Grazie a Dio è finita. Cala il sipario su una delle stagioni più deprimenti degli ultimi anni, con la Roma che strappa a fatica un misero settimo posto dopo un primo tempo aberrante contro lo Spezia già salvo.

Chissà cosa avrà pensato ieri sera Mourinho davanti a quello spettacolo indecoroso. La prestazione di ieri fotografa una rosa che deve essere pesantemente rifondata. Nessuno è al sicuro: Zaniolo a parte, non ci sono intoccabili. Tutti meritano di finire sul banco degli imputati.

E’ più che mai chiaro che questa Roma, per fare quel salto di qualità che le manca per tornare in zona Champions, ha bisogno di almeno 3-4 innesti pesanti, uno per reparto. La difesa è stata sopravvalutata, con Ibanez e Kumbulla, ma anche lo stesso Mancini, che non danno garanzie.

Il centrocampo senza Veretout è praticamente inesistente, la trequarti si affida troppo al 32enne Mkhitaryan, mentre l’attacco non può reggersi sul discontinuo Mayoral e sull’anziano Dzeko. Servono rinforzi di spessore, che sappiano abbinare qualità a personalità.

E se sul mercato arrivassero offerte interessanti per qualcuno dei nostri, sarebbe giusto ascoltarle senza troppi scrupoli. Se c’è una cosa che questa stagione ci ha insegnato è che nessuno è indispensabile in questa Roma.

Ora la palla passa a Josè Mourinho, a Tiago Pinto, a Dan e Ryan Friedkin. A loro spetterà il compito non facile di trasformare questa squadra del “vorrei ma non posso” in un gruppo di giocatori vincenti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini