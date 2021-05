SPEZIA-ROMA 2-2, i voti dei quotidiani: Fuzato salva i suoi, Kumbulla e Santon da incubo, bene Pastore

AS ROMA NEWS – Fuzato il migliore in campo per distacco, un disastro invece le prove di Kumbulla e Santon. Male Darboe, ok Mkhitaryan, El Shaarawy e Pastore, subentrato in modo positivo dalla panchina.

Queste le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma che ieri sera hanno pareggiato per 2 a 2 sul campo dello Spezia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Fuzato 7,5; Karsdorp 6, Mancini 6, Kumbulla 4,5, Santon 4; Cristante 5, Darboe 4; Pedro 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6,5; Mayoral 4,5. Subentrati: Reynolds 5, Dzeko 6, Villar 6,5, Pastore 6,5. Allenatore: Fonseca.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Fuzato 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Kumbulla 5,5, Santon 4,5; Cristante 5, Darboe 5; Pedro 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6,5; Mayoral 4,5. Subentrati: Reynolds 6, Dzeko 6,5, Villar 5,5, Pastore 6,5. Allenatore: Fonseca.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Fuzato 7; Karsdorp 6, Mancini 5,5, Kumbulla 4, Santon 4; Cristante 5, Darboe 4; Pedro 4, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6,5; Mayoral 4. Subentrati: Reynolds 4, Dzeko 7, Villar 5, Pastore 6. Allenatore: Fonseca 4.

LA REPUBBLICA

Fuzato 7; Karsdorp 6, Mancini 5,5, Kumbulla 5,5, Santon 5,5; Cristante 6, Darboe 5; Pedro 5,5, Mkhitaryan 7, El Shaarawy 7; Mayoral 5,5. Subentrati: Reynolds 5,5, Dzeko 6,5, Villar 6, Pastore 5,5. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Fuzato 6; Karsdorp, 5,5 Mancini 6, Kumbulla 4, Santon 4; Cristante 5, Darboe 4,5; Pedro 5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6; Mayoral 5. Subentrati: Reynolds 5, Dzeko 6,5, Villar 5, Pastore 6. Allenatore: Fonseca 6.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Fuzato 6,5; Karsdorp 6, Mancini 4,5, Kumbulla 4,5, Santon 4; Cristante 5, Darboe 4,5; Pedro 4,5, Mkhitaryan 6, El Shaarawy 6; Mayoral 4. Subentrati: Reynolds 4, Dzeko 6, Villar 4,5, Pastore 6. Allenatore: Fonseca 5.