Furia Juric a Sky Sport, sfogo contro un giornalista: “Si vergogni, mi chieda scusa” (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Il risultato più clamoroso della giornata di ieri è stato di sicuro il pareggio interno, e piuttosto inaspettato, del Napoli contro il Verona che è costato un posto in Champions ai partenopei.

Ma è stato il post partita a essere particolarmente incandescente, con l’allenatore dei veneti, Ivan Juric, che si è letteralmente scagliato contro il malcapitato giornalista di Sky Sport reo di avergli posto una domanda poco gradita.

“E’ stato un Verona diverso da quello visto nelle ultime settimane….”, ha esordito l’inviato della tv satellitare, immediatamente interrotto dall’allenatore del Verona: “Subito una grande cagata…dovete portare rispetto, non puoi parlare così”.

Il giornalista ha provato a spiegarsi, ma Juric ha tagliato corto: “Con lei non parlo, deve portare rispetto. Lei non deve finire proprio niente…“. Dagli studi è provato a intervenire Caressa: “Forse ha interpretato male quello che voleva dire, non è il caso di arrabbiarsi così”.

A quel punto l’inviato di Sky ha provato a riformulare la domanda, ma anche stavolta senza successo: “Lei manca di rispetto”, ha di nuovo sentenziato Juric piuttosto innervosito, “La mette in un modo non giusto. Io con lei non parlo. Noi abbiamo dato sempre il massimo. Non esiste, mi deve chiedere scusa. Questa è una vergogna, è un tuo pensiero”.

A quel punto Caressa è intervenuto in difesa del proprio collega: “No, piano però. Io capisco tutto Juric, ma piano“. E così l’allenatore ha deciso di chiudere il collegamento, abbandonando il microfono di Sky. “Meglio così, perchè la cosa stava prendendo una brutta piega“, ha concluso Caressa. Qui sotto il video della lite.