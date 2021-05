“ON AIR!” – PIACENTINI: “Il campionato della Roma è stato una vergogna totale”, MAGNI: “Squadra messa in campo a casaccio”, CORSI: “Cosa hanno visto i miei occhi…”, PRUZZO: “Darboe dalle stelle alle stalle”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Partita e stagione si somigliano molto. Io queste ultime partite lo ho vissute serenamente, non avrebbero cambiato il giudizio della stagione. Primo tempo orrendo, con Fonseca che forse sceglie una formazione troppo offensiva, con quattro attaccanti, e questo ha esposto soprattutto Kumbulla a una brutta figura, andando spesso uno contro due. Poi nel secondo tempo la squadra ha dominato, pareggiandola. Si chiude questo ciclo, ma ognuno ha una lettura diversa di questa stagione. Quando una stagione non gira non c’è un solo responsabile, ma tante cause. Continuare a infierire su questo allenatore non ha senso, Fonseca ha dimostrato di essere comunque un professionista serio…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Continuo a credere che alcuni giocatori che noi reputiamo fondamentali, non lo saranno per chi verrà. Mourinho ha lasciato lavorare Fonseca, ma ora cominceranno i colloqui. Da chi ripartirei io? Sicuramente da Mancini, Spinazzola, Veretout, Cristante, Zaniolo, e da Pellegrini, perchè ha fatto la sua migliore stagione in mezzo a tante difficoltà. E da Mkhitaryan, un calciatore dalla qualità superiore alla norma. Però questo è il mio punto di vista, non ho la certezza che possano essere gli stessi di Mourinho. Anzi, ho la certezza del contrario, che non ci siano…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Campionato da dimenticare, finalmente si volta pagina. Ma perchè ogni volta che la squadra va in crisi, non riesce a riprendere la situazione? La Roma dal 4 maggio ha fatto la sua scelta, andando a prendere l’allenatore migliore che c’era…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Leggere che la Roma ha respinto l’assalto del Sassuolo fa male. Ormai perfino l’Europa League ci sembra tanta roba…vi rendete conto? Ma l’avete vista la partita ieri? Meglio lasciare stare. Mamma mia, cosa hanno visto i nostri occhi, con questa pippa di Fonseca. Spero che il mister non si arrabbi, e spero che se ne sia già andato. Non ci si crede…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Finalmente hanno finito di pitturare con la tinta della vergogna. Io speravo fosse finita, e invece ce ne era ancora da spargere in abbondanza. Io non so se nel primo tempo stessero giocando per perdere. Una squadra messa in campo con i piedi. Si dice che Dio non gioca a dadi, ma qualche allenatore sì. I giocatori mi facevano tenerezza, non sapevano cosa fare. Alcuni di noi credevamo a questa squadra, ora cominci ad avere dei dubbi che vada rivoltata completamente. Dal punto dio vista della personalità e della concentrazione c’è proprio poco poco…Al 45esimo li avrei mandati via tutti, al 90esimo me ne sarei tenuti forse un paio. Per il resto un pianto. Anche con Mourinho probabilmente ci vorrà pazienza, ci vorrà calma, non dobbiamo aspettarci l’instant team e le vittorie…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non prendo la partita di ieri per giudicare la rosa della Roma, visto che non si è proprio presentata in campo. La maggior parte dei giocatori che formeranno la squadra di Mourinho non saranno quelli. Guardo la classifica e mi domando se la Roma doveva finire a 17 punti dal Milan e a 6 punti da una squadra mediocre come la Lazio: è una vergogna totale, non si poteva disonorare di più la stagione della Roma. Va cancellato con un colpo di spugna uno dei bienni peggiori della storia recente della Roma. Speriamo che oltre a Fonseca, siano parecchi a fare le valigie, tra cui molti calciatori. Speriamo che si ripossa ripartire da una certezza, che è Mourinho. Se non riesce a ripartire nemmeno con lui, allora vuol dire che c’è un problema dentro la città, nell’aria…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma deve essere garantita, e da Mourinho mi sento tutelato. I calciatori da tenere e da cui ripartire sono pochi, altrimenti non saresti arrivato settimo. Si è chiusa questa parentesi inutile durata due anni. Ora servono i protagonisti, perchè con le mezze figure non ce la fai una storia, serve uno script, serve un’idea, e ti sei affidato a un grande romanziere. Speriamo che almeno Mourinho ci dia queste certezze che abbiamo perso: la Roma ridotta così non si può vedere, abbiamo visto partite scandalose. Siamo arrivati al punto di non ritorno…”

Marco Juric (Rete Sport): “La prima cosa che vado a vedere nella rosa della Roma, se sono Mourinho, è cosa mi danno i calciatori dal punto di vista nervoso, perchè senza questo, con quel tipo di allenatore, non vai da nessuna parte. C’è statp un difetto di personalità che ti ha portato a essere insicuro, perchè non è possibile perdere tutti gli scontri diretti, e ogni volta con un errore. Si denotava insicurezza e mancanza di fiducia nei propri mezzi. Questo è il primo tassello da riempire, la personalità, il calciatore conscio della propria forza, e che con l’allenatore giusto può darti qual qualcosa in più. Un po’ quello che è successo nell’Inter…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I giovani? Giusto farli giocare ma se sono forti. Guardate Reynolds… Ci vuole attenzione, perchè sennò rischi di bruciarli. Finalmente questo campionato è finito, non ce la facevo più. E anche ieri sera è stata un’agonia. Darboe dalle stelle alle stalle, ieri tra i peggiori in campo. Voto alla stagione della Roma? Un 5. I Friedkin avevano capito subito che con questo allenatore non si sarebbe andati da nessuna parte…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Quella partita di ieri è stata utile, perchè già si parlava di titolari e non è così. Mi riferisco a Darboe, ma a anche a Kumbulla: questi non possono essere titolari nella Roma…non possono…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma finisce al settimo posto, a pari merito col Sassuolo, a 29 punti dall’Inter. Stagione abbastanza umiliante…”

