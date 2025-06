È Chiesa il gioiello da regalare a Gasp, con il Liverpool si chiude a 15 milioni

Federico Chiesa e la Roma, un amore mai nato che oggi potrebbe rifiorire, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini). Un anno fa le parti si erano avvicinate, si erano parlate, ma tutto si fermò lì: l’esterno preferì l’Inghilterra, attirato dalla Premier e da una nuova sfida, mentre la Roma virava su Soulé. Ora, dodici mesi e una stagione opaca dopo, il quadro è cambiato.

Al Liverpool Chiesa non ha trovato la continuità sperata, né lo spazio per rilanciarsi. Il club è pronto a lasciarlo partire, e il ritorno in Italia prende corpo. Il suo arrivo comporterebbe però scelte forti. La Roma, per ragioni numeriche ed economiche, dovrà liberare spazio.

Due tra Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi potrebbero partire. Il capitano ha mercato in Arabia, il Faraone riceve offerte da Mls e Turchia, Baldanzi è richiesto in Serie A. Nel frattempo il mercato giallorosso si muove anche su altri fronti. Tammy Abraham è finito nel mirino del Besiktas. I turchi, alle prese con lo stallo per Firmino e con Immobile ormai lontano. Roma è disposta ad ascoltare offerte: l’uscita dell’ex Chelsea garantirebbe un risparmio da circa 8 milioni annui, cifra che farebbe comodo in sede di bilancio.

Fonte: Corriere della Sera