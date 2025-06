Roma, c’è l’idea Kessie per Gasp

La Roma sta sondando il mercato per rafforzare la mediana e tra i profili valutati spicca Franck Kessié, ex centrocampista di Milan, Atalanta e Barcellona, ora all’Al-Ahli in Arabia Saudita. A lanciare il nome è stato Gianluca Di Marzio, in diretta su Calciomercato L’Originale su Sky Sport: la pista è concreta, e il ritorno in Italia dell’ivoriano sarebbe una mossa di peso.

Un punto di forza nell’operazione è il rapporto pregresso tra Kessié e Gian Piero Gasperini: il tecnico piemontese lo ha allenato all’Atalanta, apprezzandone la capacità di copertura, il dinamismo e il senso tattico. Nelle mani del Gasp l’ivoriano potrebbe esaltarsi ancora, come già avvenuto nei suoi anni migliori.

Classe 1996, Kessié ha firmato nell’estate 2023 un triennale con l’Al-Ahli per circa 12,5 milioni di euro, un’enormità. Se da un lato rappresenta un’occasione interessante per esperienza e atletismo, dall’altro l’ingaggio elevato pone un serio freno al rientro in Europa per molte società, Roma inclusa.

Sul campo, i numeri sono incoraggianti: nella Saudi Pro League 2023‑24 ha collezionato 31 presenze con 10 gol, mentre in questa stagione conta 26 gettoni e 2 reti nei campionati nazionali, ai quali si aggiungono 12 partite e 2 gol in Champions asiatica . Inoltre è entrato nei libri di storia dell’Al-Ahli segnando nel maggio 2025 il gol decisivo nella vittoria dell’AFC Champions League Elite.

L’ostacolo principale resta l’ingaggio faraonico, che appare fuori scala anche per un club solido come la Roma. Per aggiudicarselo servirebbe che il giocatore accettasse un drastico taglio dell’ingaggio oppure un contributo al suo stipendio da parte del club saudita. Ma lo stesso Kessié potrebbe essere interessato a tornare in Europa in vista delle prossime scadenze al 2026 e di un possibile approdo a prezzi più contenuti.

Giallorossi.net – T. De Cortis