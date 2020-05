E’ deciso, la Serie A riparte: Spadafora va da Conte, si ricomincia il 20 giugno

ALTRE NOTIZIE – Fumata bianca: il campionato di Serie A riparte. Lo rivela in questi minuti il portale Gazzetta.it. Si è concluso positivamente il summit tra governo e i vertici del calcio che ha sancito ufficialmente l’ok alla ripresa del calcio italiano.

La riunione, iniziata alle 18.30, ha visto protagonisti Vincenzo Spadafora, Figc, Leghe, Calciatori, Allenatori e Arbitri. All’incontro si era arrivati con un certo ottimismo per le notizie da Bologna sul test negativo per uno dei membri dello staff della società emiliana precedentemente trovato positivo all’esame del tampone e soprattutto per l’ok arrivato in mattinata del comitato tecnico scientifico al protocollo della Figc.

Adesso il ministro Spadafora raggiungerà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per definire con precisione la data del nuovo inizio: si ripartirà il 20 giugno. Restano ancora da sciogliere i nodi tv e quello degli orari degli incontri. Ma la notizia più importante è questa: la serie A riparte.

Fonte: Gazzetta.it