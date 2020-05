Roma, pista argentina per Petrachi: tre giovani nel mirino

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Javier Pastore ha anticipato le mosse di Petrachi durante un’intervista apparsa ieri (leggi qui): la Roma dovrà provare a vendere i suoi calciatori più anziani e dagli stipendi pesanti per rimpiazzarli con giovani che guadagnano meno.

E non è un caso che i giallorossi si stiano muovendo su tre ragazzi argentini che sistemerebbero un po’ tutta la squadra, sia in attacco che in difesa. Sul fronte offensivo, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), ci sono due nomi sul taccuino della dirigenza: il primo è quello di Nahuel Bustos, centravanti del Talleres, il secondo è quello di Augustin Urzi, attaccante del Banfield.

Per entrambi l’offerta è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se la formula non piace troppo alle società argentine, che chiedono la certezza di avere, rispettivamente, 12 e 8 milioni. Ma lo shopping giallorosso in Argentina non finirebbe qui, visto che la Roma non è insensibile al fascino di Gonzalo Montiel, terzino destro del River Plate, che sarebbe chiamato a ricoprire un ruolo al momento copertissimo dal punto di vista numerico, ma poco soddisfacente da quello qualitativo. Costa 11 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport