Mkhitaryan più vicino alla Roma. Per Pedro è duello con la Juve

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per un Pedro che si complica c’è un Mkhitaryan che potrebbe restare. Questa mattina il quotidiano “Il Tempo” (F. Biafora) racconta come sia piombata la Juventus sul piccolo e guizzante attaccante spagnolo, in scadenza di contratto col Chelsea.

C’è Sarri dietro l’inserimento dei bianconeri, che lo ha consigliato ai suoi dirigenti avendolo avuto durante la sua esperienza alla guida dei Blues. La Roma aveva già provato a prendere Pedro a gennaio, e in queste ultime settimane era tornata in pressing sull’agente dello spagnolo, ragionando su un triennale da 9 milioni netti complessivi. Ma ora c’è da battere anche la concorrenza dei bianconeri.

Buone notizie sul fronte Mkhitaryan: il giornale romano rivela oggi che l’Arsenal ha finalmente aperto al rinnovo di contratto dell’armeno per propiziare un trasferimento alla Roma in prestito con obbligo di riscatto legato a un numero non troppo basso di presenze.

Fonte: Il Tempo