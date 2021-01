E’ fatta: El Shaarawy torna alla Roma. Il Faraone è già nella Capitale, domani le visite mediche

AGGIORNAMENTO ORE 20:40 – Stando a quanto riferiscono dalla Cina, Stephan El Shaarawy avrebbe rinunciato a 18 mensilità di stipendio (quasi 20 milioni di euro) pur di rescindere il contratto e firmare con la Roma. Il giocatore non riceverà una buonuscita. Per Gazzetta.it il Faraone dovrebbe sottoscrivere un contratto di due anni e mezzo con i giallorossi.

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ tutto fatto, è arrivata la fumata bianca: Stephan El Shaarawy torna alla Roma, e domani svolgerà le visite mediche per il club capitolino.

Lo rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport proprio in questi minuti. La voce che il Faraone fosse già in città stava circolando già da diversi minuti, ora arriva la conferma definitiva.

Il giocatore domani mattina sarà a Villa Stuart per sostenere gli esami di rito, poi tornerà finalmente a Trigoria per firmare con i giallorossi. Il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito. Seguiranno aggiornamenti.