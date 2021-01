Fonseca perde anche Mkhitaryan: non è convocato per Roma-Spezia. In lista Tall

AS ROMA NEWS – Le brutte notizie si susseguono a Trigoria: dopo Dzeko e Pedro, Paulo Fonseca non potrà contare domani nemmeno su Mkhitaryan, fermato da un problema fisico.

L’armeno dunque non ha superato il provino effettuato oggi e non è stato convocato dall’allenatore giallorosso. In attacco dunque è emergenza totale: a questo punto i favoriti per una maglia da titolare sono Perez e Pellegrini, oltre a Mayoral.

E in panchina? Le alternative restano i primavera, Podgoreanu, Tall e Providence. Per Fonseca piove sul bagnato: perdere Mkhitaryan, l’uomo più informa della squadra, è una gravissima perdita.

Questa la lista dei convocati appena diramata dall’allenatore per la partita di domani, dove non figurano nemmeno Fazio e Juan Jesus:

Redazione Giallorossi.net