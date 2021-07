LIVE: Rui Patricio è arrivato a Roma. Ora visite mediche, poi le firme. Al Wolverhampton 11,5 milioni nel 2022 (FOTO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – E’ il giorno di Rui Patricio alla Roma. Il portiere portoghese, 33 anni, sarà il prossimo estremo difensore giallorosso per volere di Josè Mourinho.

La Roma infatti aveva l’opportunità di arrivare a Gollini, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, ma lo Special One è stato chiaro: il titolare della nazionale portoghese sarebbe stato l’uomo giusto per ricoprire un ruolo così delicato all’interno della squadra.

E così Tiago Pinto lo ha accontentato: stando a quanto racconta Sky Sport, è stata raggiunta un’intesa economica con il Wolverhampton. La Roma verserà 11,5 milioni nelle casse del club inglese ma solo a partire dalla prossima stagione, e cioè quando forse Pau Lopez verrà riscattato dal Marsiglia.

Il giocatore, in arrivo questa mattina nella capitale dove svolgerà le visite mediche, dovrebbe firmare un contratto triennale a 2,5 milioni a stagione. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – In perfetto orario, Rui Patricio è atterrato a Roma. Il giocatore si è mostrato molto sorridente ai giornalisti presenti, posando per le foto di rito. Il portiere ora effettuerà le visite mediche, poi andrà a Trigoria per firmare con la Roma. Questo il video del suo arrivo a Fiumicino.

🚨 #RuiPatricio è sbarcato a Fiumicino con un volo proveniente da Lisbona 🇵🇹 Ora le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma del contratto triennale a Trigoria✅#ASRoma #Wolves pic.twitter.com/CAYwSYnkTa — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 13, 2021

AGGIORNAMENTO ORE 9:10 – Rui Patricio atterrerà questa mattina a Roma alle ore 11:30 all’aeroporto di Fiumicino. Poi visite mediche e firma con il club capitolino.

Redazione Giallorossi.net